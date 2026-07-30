Представлены тизер-трейлер и постер фильма «Баста. Начало игры»

Фильм «Баста. Начало игры» появится в прокате 24 декабря. Это история жизни музыканта Василия Вакуленко, известного всей стране как Баста. Потом картина появится в одном из онлайн-кинотеатров и на телеканале НТВ. Сегодня зрителям представили постер и трейлер фильма.
Роль Басты сыграл актер Слава Копейкин, которого широкая аудитория узнала благодаря сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте». Девушку, в которую влюблен Баста, сыграла актриса Ксения Трейстер. Также снимались Юрий Насонов, Егор Кенжаметов, Александра Урсуляк, Василий Неверов и другие. Режиссер фильма — Стас Иванов, известный по сериалам «ЮЗЗ», «Высокий сезон» и фильму «Геля».
Фильм рассказывает историю молодого Василия. Место и время действия — Ростов-на-Дону начала 2000-х.
Съемки проходили также в Ростове-на-Дону — городе, где начинался творческий путь артиста. Среди локаций — поезд 1999 года, на котором Василий объехал более 20 городов юга России, и легендарный ростовский клуб «Команчеро» (Comanchero) — культовое место в ДК Энергетиков на улице Семашко, его называли колыбелью южного хип-хопа.
Режиссер Стас Иванов говорит о том, что фильм — честный рассказ о том, как человек верил в себя и мечту. «Мы не искали портретных сходств с героями из жизни, задача была подобрать актеров в правильной энергии и настроении», — говорит Иванов. И еще режиссер подчеркивает, что у Басты есть свое фирменное обаяние.