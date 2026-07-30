Представлены тизер-трейлер и постер фильма «Баста. Начало игры»

Режиссер Стас Иванов говорит о том, что фильм — честный рассказ о том, как человек верил в себя и мечту. «Мы не искали портретных сходств с героями из жизни, задача была подобрать актеров в правильной энергии и настроении», — говорит Иванов. И еще режиссер подчеркивает, что у Басты есть свое фирменное обаяние.