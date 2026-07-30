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В Ялте открыли точки питания для жителей из-за отключений света

Ялтинцам предложили социальные обеды и пункты для приготовления еды.

Источник: Глава администрации Ялты Янина Павленко

В Ялте начали работу пункты питания для жителей, испытывающих трудности с приготовлением пищи из-за отключений электроэнергии. Об этом в соцсетях сообщил глава города Янина Павленко.

Всего организовано три направления помощи:

  • работа полевых кухонь;
  • обустройство небольших пунктов приготовления пищи у негазифицированных домов;
  • продажа социальных обедов по цене около 200 рублей.

Первые полевые кухни уже развернуты в населенных пунктах с наиболее сложной ситуацией по электроснабжению. При необходимости в городе могут организовать до 13 таких точек.

«Информацию о времени и месте работы таких точек будем распространять через терорганы и местные чаты. По пунктам приготовления держим связь через старших по дому», — добавил Павленко.

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