В Ялте открыли точки питания для жителей из-за отключений света

В Ялте начали работу пункты питания для жителей, испытывающих трудности с приготовлением пищи из-за отключений электроэнергии. Об этом в соцсетях сообщил глава города Янина Павленко.
Всего организовано три направления помощи:
- работа полевых кухонь;
- обустройство небольших пунктов приготовления пищи у негазифицированных домов;
- продажа социальных обедов по цене около 200 рублей.
Первые полевые кухни уже развернуты в населенных пунктах с наиболее сложной ситуацией по электроснабжению. При необходимости в городе могут организовать до 13 таких точек.
«Информацию о времени и месте работы таких точек будем распространять через терорганы и местные чаты. По пунктам приготовления держим связь через старших по дому», — добавил Павленко.
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