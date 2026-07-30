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Аэропорт Перми возобновил работу

В аэропорту Перми сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

В аэропорту Перми сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Ограничения в Большом Савино были введены сегодня в 9:45, сразу же после объявления в регионе режима беспилотной опасности. Днем силы ПВО Минобороны отражали атаки беспилотников.

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