Аэропорт Перми возобновил работу

В аэропорту Перми сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Ограничения в Большом Савино были введены сегодня в 9:45, сразу же после объявления в регионе режима беспилотной опасности. Днем силы ПВО Минобороны отражали атаки беспилотников.
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