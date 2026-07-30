На Дону отгрузка продукции рыбоводства упала до 35,7 млн рублей. Об этом сообщает ГАУ РО «Региональный информационно-аналитический центр».За январь-май 2025 года отгрузка товаров собственного производства в сферах рыболовства и рыбоводства составила 94 млн рублей. В 2026 году этот показатель снизился до 35,7 млн рублей. При этом темпы производства переработанной и консервированной рыбы, а также ракообразных и моллюсков за три месяца прошлого года составили 90,4 процента. В 2026 году этот показатель вырос до 103,9 процента. В мае темпы производства этой продукции месяц к месяцу достигли 89,1 процента в 2025 году и 100,1 процента в 2026 году.