Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Светлом мужчина поднял на уши дом, пытаясь ночью выломать дверь соседки

Прокуратура потребовала выплатить пенсионерке 60 тысяч рублей.

Источник: Клопс.ru

В Светлом 41-летний мужчина ночью пытался выломать дверь квартиры пенсионерки, выкрикивая в её адрес грубости. Об этом региональная прокуратура пишет в своём телеграм-канале в четверг, 30 июля.

Инцидент произошёл в апреле 2026 года. Дебош остановили приехавшие на место полицейские. Мужчину привлекли к административной ответственности по ст. 5.61 КоАП РФ («Оскорбление»). Теперь с него через суд хотят взыскать 60 тысяч рублей в пользу соседки.

В Багратионовском районе соседи несколько месяцев спорили из-за границ участков. Договориться так и не удалось, а очередная ссора закончилась нападением с топором.