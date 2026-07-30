В Светлом мужчина поднял на уши дом, пытаясь ночью выломать дверь соседки

В Светлом 41-летний мужчина ночью пытался выломать дверь квартиры пенсионерки, выкрикивая в её адрес грубости. Об этом региональная прокуратура пишет в своём телеграм-канале в четверг, 30 июля.
Инцидент произошёл в апреле 2026 года. Дебош остановили приехавшие на место полицейские. Мужчину привлекли к административной ответственности по ст. 5.61 КоАП РФ («Оскорбление»). Теперь с него через суд хотят взыскать 60 тысяч рублей в пользу соседки.
В Багратионовском районе соседи несколько месяцев спорили из-за границ участков. Договориться так и не удалось, а очередная ссора закончилась нападением с топором.