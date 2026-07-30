В Светлом мужчина поднял на уши дом, пытаясь ночью выломать дверь соседки

Инцидент произошёл в апреле 2026 года. Дебош остановили приехавшие на место полицейские. Мужчину привлекли к административной ответственности по ст. 5.61 КоАП РФ («Оскорбление»). Теперь с него через суд хотят взыскать 60 тысяч рублей в пользу соседки.