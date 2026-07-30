Лукашенко сказал, где в Беларуси не будут строить жилье: «Ни шагу»

Лукашенко обозначил свое главное требование, связанное с тем, где жилье возводить в Беларуси запрещено. Он заявил, что при строительстве жилья, а также социальных объектов в стране, ни в коем случае нельзя затрагивать сельскохозяйственные и лесные земли.