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Лукашенко сказал, где в Беларуси не будут строить жилье: «Ни шагу»

Лукашенко сказал, где запрещает строить жилье в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, где в Беларуси не будут строить жилье, передает БелТА.

Так во время рабочей командировки в Брест белорусский лидер затронул тему строительства жилья.

Лукашенко обозначил свое главное требование, связанное с тем, где жилье возводить в Беларуси запрещено. Он заявил, что при строительстве жилья, а также социальных объектов в стране, ни в коем случае нельзя затрагивать сельскохозяйственные и лесные земли.

— На земли сельхозназначения и лесные угодья — ни шагу. Хватает земель — там стройте жилье, — потребовал глава государства.

Также белорусский президент назвал свои требования к строительству жилья для белорусов.

Еще Александр Лукашенко заявил, какой белорусский товар необходим, как хлеб.

Кроме того, белорусский президент сказал, что будет с белорусами, которые не хотят работать.

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