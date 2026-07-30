Штрафы до 1 млн рублей за продажу вейпов ввели в Нижегородской области

Напомним, тема запрета продажи вейпов особенно активно обсуждается на протяжении последнего года. Нижегородские депутаты выступили с предложением принять на федеральном уровне закон, который позволит регионам самостоятельно запрещать на своей территории продажу такой продукции. В начале июня Госдума приняла его сразу в третьем чтении. С 1 марта 2027 года в Нижегородской области начнется эксперимент, в рамках которого продажу вейпов полностью запретят. Продлится он до 1 марта 2032 года. По истечении этого срока будут проанализированы результаты введения ограничений.