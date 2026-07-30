Почти 1000 москвичей приступили к осмотру квартир по программе реновации

Осмотр новых квартир в жилом комплексе, построенном на севере Москвы по программе реновации, начали почти тысяча жителей Дмитровского района, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Обновление жилого фонда отвечает задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«В конце июля в Дмитровском районе Северного административного округа столицы почти тысяча участников программы реновации приступили к поэтапному осмотру квартир в жилом комплексе по адресу: Долгопрудная улица, дом 5. Здание возвели на месте ранее расселенных и демонтированных по программе реновации домов, жители которых уже переехали в новые квартиры в том же районе. Это уже восьмая новостройка, переданная под заселение в районе в рамках программы. Всего в действующую программу реновации в Дмитровском районе включено 55 домов, расселить планируется ориентировочно около 4 тысяч семей», — добавил Ефимов.
Вблизи от нового дома расположены школы, детские сады и медицинские учреждения. В семи минутах ходьбы находится станция «Лианозово» Люблинско-Дмитровской линии метро.
По словам руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, жилая площадь новостройки составляет более 24 тыс. кв. м, дом состоит из 7 секций, в нем 421 квартира, 9 из них предназначены для маломобильных граждан.
Напомним, программу реновации утвердили в Москве в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.