Почти 1000 москвичей приступили к осмотру квартир по программе реновации

«В конце июля в Дмитровском районе Северного административного округа столицы почти тысяча участников программы реновации приступили к поэтапному осмотру квартир в жилом комплексе по адресу: Долгопрудная улица, дом 5. Здание возвели на месте ранее расселенных и демонтированных по программе реновации домов, жители которых уже переехали в новые квартиры в том же районе. Это уже восьмая новостройка, переданная под заселение в районе в рамках программы. Всего в действующую программу реновации в Дмитровском районе включено 55 домов, расселить планируется ориентировочно около 4 тысяч семей», — добавил Ефимов.