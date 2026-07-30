Торги по продаже газопровода в Балтийск за 421,5 млн рублей признали несостоявшимися

Аукцион по приватизации газопровода высокого давления от АГРС к Балтийску, связанных с ним объектов газоснабжения и трех земельных участков признан несостоявшимся. Это следует из протокола рассмотрения заявок, опубликованного на сайте ГИС «Торги».
Согласно документу, на участие в аукционе не было подано ни одной заявки. В качестве причины признания торгов несостоявшимися указано, что «не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником».
На продажу выставлялись газопровод высокого давления протяженностью более 42 км, газорегуляторный блочный пункт в Балтийске, шкафные регуляторные пункты в Приморске и поселке Дивное, а также три земельных участка, на которых расположены объекты газоснабжения.
Начальная цена лота составляла 421,53 млн руб. Для участия в аукционе требовалось внести задаток в размере 84,3 млн руб. Торги были назначены на 31 июля.
Согласно условиям приватизации, покупатель должен был использовать объекты для транспортировки и подачи газа потребителям, обеспечивать их безопасную эксплуатацию, а также обладать лицензией на эксплуатацию опасных производственных объектов, необходимым персоналом и материально-технической базой.
Ранее администрация Балтийского городского округа объясняла решение о продаже газопровода тем, что муниципалитет не является газораспределительной организацией и не может самостоятельно обеспечить безопасную эксплуатацию и техническое обслуживание объекта. Власти отмечали, что средства от продажи должны были поступить в бюджет округа.
Газопровод в Балтийск тянули с 2012 года. Процессу сопутствовали несколько расторжений контрактов и утеря исполнительной документации. В начале 2022 года работы возобновили после длительного перерыва. 16 декабря 2025 года к газопроводу были подключены первые дома в Балтийске и Приморске. В январе местные власти сообщили, что «в ближайшие месяцы планируют перевести ряд многоквартирных домов на природный газ».
В марте 2026 года прокуратура сообщила, что срок ввода в эксплуатацию трех газовых котельных в Балтийском округе продлен до 1 сентября 2026 года, это связано с невозможностью завершения работ по запуску объектов во время отопительного периода.
По состоянию на 1 июня 2026 года количество домовладений, обеспеченных природным газом, составляет 2345, из которых 2306 — квартиры в МКД, 39 — индивидуальные жилые дома. Большинство новых абонентов находится в г. Балтийске — 2022 потребителя, 311 потребителей в Приморске и 12 домов в пос. Дивное, ранее сообщили в «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург».