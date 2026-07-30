Новый сквер в центре Ростова пообещали открыть до середины сентября

Напомним, вопросы создания зеленых территорий в жилых районах Ростова-на-Дону рассмотрели на заседании градостроительного совета под руководством губернатора Юрия Слюсаря в июле 2025 года. Тогда глава региона поручил благоустроить сквер на пустыре после сноса дома. Позже ростовчане выбрали название для новой зоны отдыха — Кленовый дворик.