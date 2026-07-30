ВДНХ отметит 87-летие с 30 июля по 2 августа

«Ежегодно ВДНХ принимает миллионы москвичей и туристов, впечатляя своим масштабом как музейно-экспозиционный комплекс и вместе с тем предлагая самые разные форматы активного и познавательного отдыха. К 87-летию выставки подготовили насыщенную программу, приглашаем вас», — сказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, слова которой приводит пресс-служба.
Отмечается, что для участия в большинстве мероприятий нужно зарегистрироваться заранее.
Ретроавтомобили, экскурсии и концерты
Москвичам и гостям столицы предлагают присоединиться к пешим экскурсиям. Одну из них, запланированную на 1 августа, посвятили преображению ВДНХ за последние годы, а другую — архитектурному убранству знаковых объектов комплекса. Ее проведут 1 и 2 августа. Кроме того, в эти выходные в павильоне «Макет Москвы» будут рассказывать о первом этапе работы выставки — с ее триумфального открытия в 1939 году до масштабного перезапуска в 1954-м.
Одним из ключевых событий станет фестиваль «Продвижение», который можно посетить с 30 июля по 2 августа. Он продолжает давнюю традицию выставок автопрома. Такие мероприятия не раз проводились на ВДНХ и всегда пользовались популярностью. Экспозиция охватывает пространство от арки главного входа до Нальчикского сквера и включает более 300 автомобилей. Среди них как ретро-, так и современные модели: возрожденная «Волга», новый «Москвич», серийный «Атом».
Также в Государственном музее-заповеднике Л. Н. Толстого, расположенном на территории комплекса, 2 августа пройдет концерт «На виражах оперной классики». В программе — произведения Петра Чайковского, Николая Римского-Корсакова, Сергея Рахманинова, Михаила Глинки. Кроме того, в центре «Космонавтика и авиация» 1 и 2 августа организуют экскурсии «Семьи и династии. От архитекторов до космоса», «Космос начинается с Земли: космические города России» и «Сквозь время: кино и космос на ВДНХ». 2 августа москвичей и туристов приглашают на лекцию-концерт «Неземные звуки: как звучит космос в научно-фантастических фильмах».
«1 августа также исполнится два года с момента запуска на ВДНХ “Воздушного трамвая” — самой протяженной канатной дороги в столице. Длина от станции “Южная” (у главного входа) до “Северной” (возле фонтана “Каменный цветок”) составляет 769 м. Ее кабины выполнены в ретрофутуристическом стиле и напоминают космические аппараты из произведений писателя Кира Булычева. А из их окон с высоты 32 м открывается панорамный вид. В честь дня рождения аттракциона в эти выходные для посетителей будет действовать акция: при покупке двух билетов третий — в подарок», — заключили в пресс-службе.