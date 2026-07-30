ВДНХ отметит 87-летие с 30 июля по 2 августа

«1 августа также исполнится два года с момента запуска на ВДНХ “Воздушного трамвая” — самой протяженной канатной дороги в столице. Длина от станции “Южная” (у главного входа) до “Северной” (возле фонтана “Каменный цветок”) составляет 769 м. Ее кабины выполнены в ретрофутуристическом стиле и напоминают космические аппараты из произведений писателя Кира Булычева. А из их окон с высоты 32 м открывается панорамный вид. В честь дня рождения аттракциона в эти выходные для посетителей будет действовать акция: при покупке двух билетов третий — в подарок», — заключили в пресс-службе.