ЛЭСК индексирует долги «Овощей Черноземья» через суд

По одному из исков ЛЭСК обращалась в суд с заявлением о взыскании с «Овощей Черноземья» 329,7 млн руб. задолженности по договору энергоснабжения за декабрь 2024 года. В ходе разбирательства основной долг был погашен, и в августе суд взыскал с ответчика 15,8 млн руб. пеней. В июне 2026 года истец подал ходатайство об индексации взысканной суммы за период с июля по декабрь 2025 года на 284,9 тыс. руб., которое было удовлетворено.