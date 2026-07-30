Нижегородские кандидаты от «Яблока» заработали менее 1 млн рублей в 2025 году

Предприниматель Егор Малютин задекларировал 5,9 млн руб. Ему принадлежат четыре участка, три квартиры (включая доли) и гараж в Нижегородской области, автомобили Ford Fusion, ЗАЗ-1102 и BMW 5201, также акции, облигации и паи (до 55 штук) ПАО «Сбербанк», ПАО «ТГК-6», ООО «Т-капитал», ПАО «Глоракс», минфина Нижегородской области, ГК «Самолет», ООО «УК “Уральская сталь”», ООО «Брусника. Строительство и девелопмент», АО «Росагролизинг». Кроме того, в его собственности 100% ООО «Альфавуд» и 100% ООО «Жилищные технологии». На счетах — 5,7 тыс. руб.