В Ленобласти водители скорой требуют перерасчета выплат через суд

По данным издания, после перевода водителей в 2025 году в ГБУЗ ЛО «Станция скорой медицинской помощи» они выяснили, что аналогичные смены оплачиваются по другим правилам. Размер предполагаемой недоплаты, по словам истцов, составляет от 600 тыс. до 1,5 млн рублей на человека. Кроме того, они требуют компенсацию за задержку выплат.