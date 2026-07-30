В Челябинской области трудоустроили почти 260 земских учителей

Программа «Земский учитель» реализуется в Челябинской области с 2020 года в ходе национального проекта «Молодёжь и дети». За это время были привлечены 258 педагогов для работы в школах сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с населением до 50 тыс. человек, сообщили в региональном министерстве образования и науки.
«Программа доказала свою эффективность: с 2020 года в ней приняли участие более 258 педагогов. Особая ценность данной инициативы в том, что она дает долгосрочный результат: 69 человек после завершения пятилетнего срока остались жить и работать в селах и малых городах. Будем и дальше развивать программу, потому что она решает одну из ключевых задач — помогает обеспечивать школы квалифицированными учителями и открывает новые возможности для самих педагогов», — отметил губернатор региона Алексей Текслер.
В этом году запланировано привлечь еще 22 учителя. Основной мерой поддержки является единовременная выплата в размере 1 млн рублей, которую педагог может направить на любые цели, в том числе на улучшение жилищных условий. Подробная информация доступна на сайте.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.