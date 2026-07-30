В Челябинской области трудоустроили почти 260 земских учителей

«Программа доказала свою эффективность: с 2020 года в ней приняли участие более 258 педагогов. Особая ценность данной инициативы в том, что она дает долгосрочный результат: 69 человек после завершения пятилетнего срока остались жить и работать в селах и малых городах. Будем и дальше развивать программу, потому что она решает одну из ключевых задач — помогает обеспечивать школы квалифицированными учителями и открывает новые возможности для самих педагогов», — отметил губернатор региона Алексей Текслер.