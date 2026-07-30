«Забудьте про кредит». Как дельцы обманывают пермяков, обещая списать долги

Это так называемая финансовая подушка на 4 месяца жизни. В третьем конверте — деньги на предсказуемые ежегодные траты (отпуск, страховые взносы, подготовка к 1 сентября и т. д.), в четвёртом — средства на долгосрочные цели. Следующий совет — отсеките все ненужные траты. Даже, казалось бы, безобидный стаканчик кофе может сделать дыру в вашем бюджете, если вы покупаете его в кафе каждый день. В каких случаях стоит брать кредит? По мнению экспертов, когда это помогает повысить в дальнейшем свой доход или защищает от серьёзной потери (к примеру, нужна срочная операция или необходимо отремонтировать крышу дома). Ежемесячные платежи по потребительскому кредиту не должны превышать 15% остатка от ваших обязательных ежемесячных трат, по ипотеке — 35%, заём на автомобиль — 10% (стоит учитывать дополнительно высокий расход топлива зимой, страховку, запчасти и т. д.). Нельзя брать кредит на погашение старых долгов или импульсивные инвестиции. Лучше взять деньги взаймы у себя".