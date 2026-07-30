«Забудьте про кредит». Как дельцы обманывают пермяков, обещая списать долги

Сегодня реклама компаний, которые обещают избавить от долгов, встречается на каждом шагу. И для многих пермяков это предложение актуально, ведь время непростое: цены и коммунальные платежи растут, а зарплаты за ними не поспевают. Плюс бывают всякие непредвиденные обстоятельства, ослабляющие семейный бюджет: потеря работы, временная нетрудоспособность, ремонт внезапно сломавшейся машины, дорогостоящее лечение и т. д. Когда кредит становится неподъёмным, человек теряется и превращается в лёгкую добычу недобросовестных организаций. Как они действуют и что делать, чтобы не попасть в ловушку, сайту perm.aif.ru рассказали в Отделении Банка России по Пермскому краю.
Кто такие «раздолжнители»?
Для дельцов, которые обманывают и без того страдающих от бремени кредитов людей, уже придумали особый термин: «раздолжнители». За ним, как правило, скрываются недобросовестные юридические компании. Они обещают «быстро и навсегда» избавить человека от его обязательств перед банками и микрофинансовыми организациями.
«Раздолжнители ведут агрессивные рекламные кампании, предоставляют заёмщикам неполную или недостоверную информацию о своих услугах, а также об условиях и последствиях процедур банкротства, — предупреждают в Центробанке. — Зачастую они вводят людей в заблуждение, обещая то, чего не могут сделать. Речь может идти о полном списании долгов, сохранности залогового и другого имущества и т. д. При этом в договоре с клиентом услуги прописывают чисто как консультационные. Такие организации делают всё, чтобы человек подписал договор, не вчитываясь в документ, и как можно быстрее оплатил их работу».
Как только это происходит, интерес к клиенту исчезает. Чаще всего он остаётся один на один со своими проблемами. Предъявить что-то таким организациям проблематично, ведь по договору они обязаны лишь проконсультировать человека.
Бывает и так, что раздолжнители рекомендуют пройти процедуру банкротства. Они заверяют, что это единственное и безопасное решение проблемы. Обманщики подают заявление в суд о признании должника банкротом, а потом испаряются. При этом человек и без их помощи может всё это сделать, причём бесплатно.
«Услуги раздолжнителей обычно не представляют никакой ценности и ведут лишь к дополнительным тратам. Вместо того чтобы направить деньги на погашение кредитов, человек оплачивает услуги обманщиков, что лишь увеличивает долговую нагрузку, — говорят в ЦБ. — Разобраться со ставшими неподъёмными кредитами можно самостоятельно — через бесплатную процедуру внесудебного банкротства или суд».
Последствия банкротства.
Многие считают процедуру банкротства чуть ли не панацеей от долгов, не задумываясь о последствиях. А они есть всегда.
«Если человека освободят от кредитных обязательств, это отразится на его деловой репутации и кредитной истории, — подчёркивают специалисты. — В будущем получить новый заём будет сложно. Кроме того, прошедшему процедуру запрещается впоследствии занимать определённые должности. Есть и другие неприятные моменты».
Потому специалисты настоятельно рекомендуют считать процедуру банкротства крайней мерой и помнить, что она не спасёт от некоторых обязательств. В их числе выплата алиментов, возмещение вреда здоровью и пр.
«Важно понимать, что как такового избавления от долгов не существует. Но есть разные и абсолютно рабочие варианты снижения финансовой нагрузки. В случае возникновения сложностей с погашением займа следует сразу обратиться к кредитору и обсудить с ним пути решения проблемы, — советуют в ЦБ. — Сейчас на рынке есть большое количество инструментов помощи человеку, попавшему в сложную жизненную ситуацию. Некоторые из них предусмотрены законодательством».
Речь идёт о кредитных и ипотечных каникулах. Сами банки часто предлагают такие механизмы, как реструктуризация или рефинансирование долга. Лживые обещания По словам специалистов, распознать недобросовестные юридические компании можно ещё на этапе ознакомления с их рекламой.
«Насторожить должны обещания полного избавления от долгов или гарантии признания банкротом, — объясняют в ЦБ. — В рекламе раздолжнителей, как правило, содержатся фразы по типу “полное списание” и “избавим от догов на 100%”. Также они пишут, что могут гарантировать сохранность вашего имущества и его защиту от ареста. Нередко в своей рекламе раздолжнители подталкивают людей к недобросовестным действиям: говорят, что можно не платить по кредитам сразу после обращения к ним и отказаться от взаимодействия с банком или микрофинансовой организацией».
Человека пытаются убедить, будто существует государственная система для освобождения от долгов, но при этом ссылки на конкретные законы раздолжнители не приводят. Верить таким обещаниям нельзя.
Если займов несколько.
Ситуация осложняется, когда у человека несколько кредитов в разных банках или микрофинансовых организациях. Но и для таких случаев сегодня тоже есть решение, говорят в ЦБ.
"С 2023 года на финансовом рынке действует Стандарт комплексного урегулирования задолженности. Как работает этот механизм? Если у человека займы в нескольких финансовых организациях и он понимает, что не справляется с ними, он может прийти в свой банк и попросить реструктурировать долг со всеми кредиторами одновременно, — Управляющий отделением Банка России по Пермскому краю Алексей Моночков. — Процедура занимает около 30 дней. Банки и другие кредиторы сами договорятся, кому и в каком порядке человек будет выплачивать долги.
Нужно отметить, что для финансовых организаций на данный момент стандарт носит добровольный характер. Сегодня к нему подключилось несколько десятков банков, а на рынке их несколько сотен. ЦБ считает, что стандарт должен стать обязательным для всех и участвует в работе над законопроектом о комплексном урегулировании задолженности. Он уже находится на рассмотрении Госдумы. По нему допустившему просрочку человеку кредитор, требующий выплатить средства, должен будет сначала предложить воспользоваться комплексным урегулированием задолженности".
Если говорить простыми словами, то не нужно будет бегать по всем банкам и договариваться с каждым отдельно. Достаточно «постучаться» к тому, который уведомил о праве на комплексное урегулирование. Связь между финансовыми организациями будет обеспечиваться через Бюро кредитных историй.
Как рассчитать бюджет семьи.
Ключевая ставка имеет устойчивый, но очень медленный тренд на снижение, что делает экономическую обстановку более благоприятной. Однако инфляция в крае по-прежнему остаётся выше средней по РФ, особенно в плане продовольствия и ЖКУ, говорят эксперты.
"Рассчитывать бюджет в таких условиях эксперты рекомендуют методом четырёх конвертов. Между ними следует распределять ежемесячный доход. В первый конверт кладём средства на обязательства, которые никак не отменить, — Старший преподаватель кафедры экономики и финансов Пермского Политеха Юлия Стародумова. — Это плата по ипотеке (или за аренду жилья), за ЖКУ, детские расходы (за садик, школьные обеды т. д.), продукты, транспорт (Пермь — протяжённый город, ежедневные издержки на дорогу могут быть весьма ощутимыми). Во втором конверте должны быть деньги на непредвиденные расходы.
Это так называемая финансовая подушка на 4 месяца жизни. В третьем конверте — деньги на предсказуемые ежегодные траты (отпуск, страховые взносы, подготовка к 1 сентября и т. д.), в четвёртом — средства на долгосрочные цели. Следующий совет — отсеките все ненужные траты. Даже, казалось бы, безобидный стаканчик кофе может сделать дыру в вашем бюджете, если вы покупаете его в кафе каждый день. В каких случаях стоит брать кредит? По мнению экспертов, когда это помогает повысить в дальнейшем свой доход или защищает от серьёзной потери (к примеру, нужна срочная операция или необходимо отремонтировать крышу дома). Ежемесячные платежи по потребительскому кредиту не должны превышать 15% остатка от ваших обязательных ежемесячных трат, по ипотеке — 35%, заём на автомобиль — 10% (стоит учитывать дополнительно высокий расход топлива зимой, страховку, запчасти и т. д.). Нельзя брать кредит на погашение старых долгов или импульсивные инвестиции. Лучше взять деньги взаймы у себя".
К примеру, нужен вам холодильник за 60 тысяч рублей. Если вы возьмёте заём, то ежемесячные платёж будет составлять 4 тысячи рублей. Если время терпит, откладывайте эту сумму на накопительный счёт ежемесячно, пока не накопите 60 тысяч. Таким образом вы получите дополнительный доход в виде процентов, а не заплатите их банку. Также можно купить технику в рассрочку, но внимательно читайте условия.