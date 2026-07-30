Посмотрите тизер сериала «Чудо» с Идой Галич

Вышел первый тизер сериала «Чудо» с Идой Галич в главной роли. Ролик представили «Кинопоиск» и «Первый канал». Подробностями с РБК Life поделились в пресс-службе «Первого канала».
В проекте восемь серий, премьера запланирована на «Кинопоиске» 29 августа, дату телевизионной премьеры объявят позже. Кроме Галич, в сериале также задействованы Денис Шведов, Анастасия Уколова, Антон Филипенко, Сергей Гилев и другие. За производство отвечает кинокомпания «Лунапарк» при участии «Первого канала».
Сюжет: самая популярная блогер-коуч страны Мия знает о людях главное, а именно то, чего им хочется на самом деле. Даже то, о чем они не скажут вслух и самому себе. Миллионы людей идут к ней ради перемен в жизни, за смыслом и чудом. Их жизни, и правда, меняются. «Но у чуда есть цена — и каждому предстоит решить, на что он готов пойти ради него», — уточнили в синопсисе.
В тизере среди кадров звучит вопрос: «Провидица или мошенница?».
Сценарий по идее шоураннера и продюсера Александры Ремизовой написали Максим Жегалин и Никита Попов. Режиссеры — Полина Власенко и Сергей Дьячковский. Генеральные продюсеры — Константин Эрнст и Ольга Филипук. Продюсеры — Сергей Титинков («Натали и Александр», «Обоюдное согласие»), Александра Ремизова («Триггер», «Игры», «Нулевой пациент»), Дмитрий Нелидов («Король и Шут», «Пищеблок»).
Трейлер новой версии «Сказки о потерянном времени».
Ранее киностудия Горького и «Кинокомпания братьев Андреасян» в партнерстве с телеканалом ТНТ представили трейлер фильма «Сказка о потерянном времени», дистрибьютор — «Атмосфера кино».
Это экранизация одноименного произведения Евгения Шварца. Режиссер — Андрей Никифоров («Тур с Иванушками», «Контакт»).
Главные герои — школьники Петя, Маруся и Вася. Их потраченное за бездельем время становится источником силы для трех старых волшебников. Они крадут время детей с помощью магического гаджета, чтобы вернуть себе молодость. Но из-за спешки злодеи сами становятся детьми, а школьники стариками. Чтобы все исправить, героям нужно снять заклятие до захода солнца и осознать цену каждой потерянной минуты.
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