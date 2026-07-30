Посмотрите тизер сериала «Чудо» с Идой Галич

Сюжет: самая популярная блогер-коуч страны Мия знает о людях главное, а именно то, чего им хочется на самом деле. Даже то, о чем они не скажут вслух и самому себе. Миллионы людей идут к ней ради перемен в жизни, за смыслом и чудом. Их жизни, и правда, меняются. «Но у чуда есть цена — и каждому предстоит решить, на что он готов пойти ради него», — уточнили в синопсисе.