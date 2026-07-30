Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградцев предупредили о фейке с разбросанными минами

Волгоградцев предупредили о появившейся в социальных сетях фейковой информации, что улицы российских городов якобы.

Волгоградцев предупредили о появившейся в социальных сетях фейковой информации, что улицы российских городов якобы засыпаны противопехотными минами «Лепесток». В распространяемых сообщениях россиян предупреждают о возможности детонации данных боевых устройств.

— Ранее этот фейк неоднократно опровергался, также и сейчас Администрация Волгоградской области указывает на недостоверность информации. Цель авторов рассылки — посеять панику среди жителей и создать ощущение угрозы там, где ее нет, — говорится в региональном канале «Война с фейками».

Волгоградцев призывают не доверять сообщениям из сомнительных источников и не распространять информацию, которая не подтверждена официальными ведомствами.

Скриншот: Война с фейками Волгоградская область / МАКС.