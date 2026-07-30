Волгоградцев предупредили о фейке с разбросанными минами

Волгоградцев предупредили о появившейся в социальных сетях фейковой информации, что улицы российских городов якобы засыпаны противопехотными минами «Лепесток». В распространяемых сообщениях россиян предупреждают о возможности детонации данных боевых устройств.
— Ранее этот фейк неоднократно опровергался, также и сейчас Администрация Волгоградской области указывает на недостоверность информации. Цель авторов рассылки — посеять панику среди жителей и создать ощущение угрозы там, где ее нет, — говорится в региональном канале «Война с фейками».
Волгоградцев призывают не доверять сообщениям из сомнительных источников и не распространять информацию, которая не подтверждена официальными ведомствами.
Скриншот: Война с фейками Волгоградская область / МАКС.