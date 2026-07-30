Чкаловскую лестницу отремонтируют после ДТП в Нижнем Новгороде

Управление делами Правительства Нижегородской области сообщило, что с 31 августа 2026 года начнутся работы по декоративному ремонту свода арки Чкаловской лестницы. Причиной ремонта стали неоднократные повреждения конструкции из‑за проезжающего автотранспорта.
На время ремонта движение будет скорректировано: автомобилистам предстоит пользоваться объездным маршрутом. Схема объезда подготовлена Центром организации дорожного движения (ЦОДД) и включена в утверждённый проект организации движения.
Сейчас профильные специалисты проводят оценку ущерба, который был нанесён арке в результате повторных наездов.
Ранее число погибших в ДТП снизилось на 25% в Нижегородской области.