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Чкаловскую лестницу отремонтируют после ДТП в Нижнем Новгороде

На время ремонта движение будет скорректировано: автомобилистам предстоит пользоваться объездным маршрутом.

Управление делами Правительства Нижегородской области сообщило, что с 31 августа 2026 года начнутся работы по декоративному ремонту свода арки Чкаловской лестницы. Причиной ремонта стали неоднократные повреждения конструкции из‑за проезжающего автотранспорта.

На время ремонта движение будет скорректировано: автомобилистам предстоит пользоваться объездным маршрутом. Схема объезда подготовлена Центром организации дорожного движения (ЦОДД) и включена в утверждённый проект организации движения.

Сейчас профильные специалисты проводят оценку ущерба, который был нанесён арке в результате повторных наездов.

Ранее число погибших в ДТП снизилось на 25% в Нижегородской области.