Красноярцам рассказали, как правильно питаться подросткам

Подросткам в возрасте от 10 до 18 лет особенно важно следить за питанием. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре по Красноярскому краю.
В ведомстве пояснили, что в переходном возрасте организм активно растет, меняется гормональный фон, а энергии подростки тратят больше, чем взрослые. При нехватке калорий могут появиться утомляемость, раздражительность и сбои в работе организма.
Рацион должен быть разнообразным. Ежедневно в него рекомендуют включать мясо, молочные или кисломолочные продукты, сливочное и растительное масло, овощи, фрукты и цельнозерновой хлеб. Два-три раза в неделю стоит есть рыбу, яйца, творог и сыр.
Также питание подростков должно быть сбалансировано по белкам, жирам, углеводам, витаминам и минералам. Полноценный животный белок можно получить из молока, яиц, рыбы и мяса, растительный — из злаков, фруктов и овощей. Специалисты напомнили о режиме: желательно принимать пищу в одно и то же время и соблюдать питьевой режим.
В Роспотребнадзоре отметили, что несбалансированное питание может привести к ожирению, диабету, гипертонии и отставанию в развитии.