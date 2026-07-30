Красноярцам рассказали, как правильно питаться подросткам

Также питание подростков должно быть сбалансировано по белкам, жирам, углеводам, витаминам и минералам. Полноценный животный белок можно получить из молока, яиц, рыбы и мяса, растительный — из злаков, фруктов и овощей. Специалисты напомнили о режиме: желательно принимать пищу в одно и то же время и соблюдать питьевой режим.