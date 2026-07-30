Архитектурный облик нового медицинского центра утвердили в Нижнем Новгороде

Трехэтажное здание амбулаторно-поликлинического центра возведут на пересечении проспекта Бусыгина с улицами Газовской, Детской и Мельникова. Площадь земельного участка под застройку составляет 3 719 квадратных метров, общая площадь здания — 2 086 квадратных метров, из которых 1 620 квадратных метров расположатся над землей, а еще 466 квадратных метров — в подземной части. Площадь застройки составит 516,9 квадратных метра.