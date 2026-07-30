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Архитектурный облик нового медицинского центра утвердили в Нижнем Новгороде

Трехэтажное здание амбулаторно-поликлинического центра возведут в Автозаводском районе.

Источник: Нижегородская правда

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области согласовало архитектурно-градостроительный облик нового медицинского центра, который будет построен в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Соответствующий приказ опубликован на сайте регионального минграда.

Трехэтажное здание амбулаторно-поликлинического центра возведут на пересечении проспекта Бусыгина с улицами Газовской, Детской и Мельникова. Площадь земельного участка под застройку составляет 3 719 квадратных метров, общая площадь здания — 2 086 квадратных метров, из которых 1 620 квадратных метров расположатся над землей, а еще 466 квадратных метров — в подземной части. Площадь застройки составит 516,9 квадратных метра.

Согласно утвержденному архитектурному облику, фасады медицинского центра будут выполнены из композитных панелей белого, серого и светло-серого цветов в сочетании с керамогранитом, имитирующим текстуру камня.

Министерство градостроительной деятельности уже утвердило проект планировки и межевания территории для этого объекта. Новый медицинский центр станет частью развивающейся инфраструктуры Автозаводского района.

Ранее сообщалось, что обновленный корпус боксированной педиатрии готов к запуску в НОДКБ.