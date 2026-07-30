Локальные бренды, зоны отдыха и выступление «Uma2rman»: В Нижнем Новгороде пройдет большой летний фестиваль «Маркет Маркета»

Одновременно с этим на фестивале будут работать многочисленные детские и спортивные площадки, тематические зоны от партнеров мероприятия. Здесь же можно будет посетить различные мастер-классы. Дл тех, кто немного утомится, будет работать зона отдыха. А в зоне фудкорта гостей фестиваля будут ждать блюда от нижегородских рестораторов.