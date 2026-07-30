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Школу на Левитана перезапускают: мэрия пересчитает смету и выберет нового подрядчика

Цену контракта планируют получить после экспертизы к октябрю, а достроить объект хотят в 2027—2028 годах.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде пересчитают стоимость строительства новой школы на улице Левитана. После этого мэрия планирует выбрать подрядчика, который займётся объектом, сообщила глава администрации Елена Дятлова во время прямого эфира в четверг, 30 июля.

По словам сити-менеджера, контракт на пересчёт сметы уже заключён. Власти должны актуализировать расценки и получить итоговую стоимость будущего проекта.

«К октябрю — получение документации с подтверждением экспертизы. Проведение торгов — до конца текущего года. Мы хотим иметь компанию, которая займётся строительством школы на Левитана», — сказала Дятлова.

Завершить возведение образовательного учреждения планируют в 2028 году. Глава администрации отметила, что новую школу ждут жители сразу нескольких микрорайонов. Сейчас они пользуются в основном 26-й, на которую ложится большая нагрузка.

Концессионер, который взял на себя возведение школы на Левитана, обвиняется в хищении более трёх миллиардов рублей. Закончить работы планировалось ещё в 2023 году.

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