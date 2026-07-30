В РФ выяснили, как ускорить производство инсулина и противоопухолевых средств

ПЕРМЬ, 30 июля. /ТАСС/. Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) и Института технической химии УрО РАН впервые в мире выяснили, как ускорить производство инсулина, антибиотиков и противоопухолевых препаратов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ПНИПУ.
«В любом живом организме присутствуют дипептиды — молекулы, которые участвуют в передаче нервных сигналов, регулируют давление, влияют на аппетит и настроение. На их основе сегодня создают лекарства, однако при синтезе таких препаратов всегда образуются две формы молекул: одна из них обладает терапевтическими свойствами, а другая может вызвать нежелательные реакции в организме. Разделять эти формы помогают специальные сорбенты на основе антибиотиков, но до сих пор ученые изучают, какие именно свойства и факторы влияют на процесс. Это увеличивает количество экспериментов и делает лекарства дороже. Ученые Пермского политеха и Института технической химии УрО РАН впервые в мире выяснили, какие факторы на самом деле определяют способность сорбентов различать разные формы молекул. Это позволит управлять процессом и ускорить производство лекарственных препаратов, например, инсулина, антибиотиков и противоопухолевых средств», — рассказали в вузе.
Поиск факторов, влияющих на сорбенты.
Так, исследователи изучили, какие факторы определяют способность сорбентов различать зеркальные формы дипептидов. Они взяли несколько дипептидов, отличавшихся по составу, способности взаимодействовать с водой и количеству хиральных центров — атомов, создающих зеркальные формы, и рассмотрели коммерчески доступные варианты, которые сегодня используются в химической промышленности и фармацевтике. Для разделения использовали два разных сорбента зарубежного производства — на основе антибиотиков тейкопланина и ванкомицина. Это новые материалы, которые позволяют разделять молекулы быстрее, однако их поведение для зеркальных форм дипептидов ранее не изучалось.
«Каждый дипептид мы пропускали через колонки с антибиотиками при разных температурах (от 15 до 40 градусов), при которых не происходит разрушения веществ. Также замеряли время прохождения и по нему определяли, насколько сильно молекула взаимодействует с тем или иным сорбентом. Это позволило понять, каким образом нагрев влияет на разделение», — рассказала старший научный сотрудник лаборатории синтеза активных реагентов ИТХ УрО РАН, научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ, кандидат химических наук Елена Решетова.
Оказалось, что на сорбенте с ванкомицином при увеличении температуры некоторые формы дипептидов двигались медленнее, то есть сильнее «цеплялись» к материалу. Это означает, что нагрев в данном случае работает как полезный фактор — он усиливает разницу в поведении и улучшает процесс разделения. Но ученые не ограничились замерами скорости и также вычислили, сколько тепла поглощается или выделяется и как меняется подвижность зеркальных форм в зависимости от материала и температуры.
«На основе экспериментов мы определили, какие именно свойства молекул влияют на скорость разделения. Для тейкопланина решающую роль играет форма дипептида: как именно атомы расположены в пространстве. А на материале с ванкомицином главным оказался показатель соотношения липофильности (растворимости в жироподобных растворителях) и гидрофильности (растворимости в воде) дипептида. То есть сорбенты взаимодействуют с одними и теми же молекулами по-разному», — пояснила Решетова.
Так ученые установили, что на разделение зеркальных форм дипептидов влияет множество факторов, три из которых оказывают наибольшее воздействие: форма молекулы, ее растворимость в воде и жироподобных растворителях, а также температура. Это позволяет сразу устанавливать правильные условия и подбирать нужные сорбенты, не тратя время и финансы на многочисленные эксперименты, что ускорит процесс производства пептидных лекарств.