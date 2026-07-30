В РФ выяснили, как ускорить производство инсулина и противоопухолевых средств

«В любом живом организме присутствуют дипептиды — молекулы, которые участвуют в передаче нервных сигналов, регулируют давление, влияют на аппетит и настроение. На их основе сегодня создают лекарства, однако при синтезе таких препаратов всегда образуются две формы молекул: одна из них обладает терапевтическими свойствами, а другая может вызвать нежелательные реакции в организме. Разделять эти формы помогают специальные сорбенты на основе антибиотиков, но до сих пор ученые изучают, какие именно свойства и факторы влияют на процесс. Это увеличивает количество экспериментов и делает лекарства дороже. Ученые Пермского политеха и Института технической химии УрО РАН впервые в мире выяснили, какие факторы на самом деле определяют способность сорбентов различать разные формы молекул. Это позволит управлять процессом и ускорить производство лекарственных препаратов, например, инсулина, антибиотиков и противоопухолевых средств», — рассказали в вузе.