СМИ: аналитический центр оценил ракетные арсеналы США

При этом в центре отметили, что у США достаточно боеприпасов, особенно ударных, чтобы вести войну в Иране. Однако авторы доклада считают, что сокращение оборонного бюджета может повлиять на то, как США будут реагировать на атаки на свои базы на Ближнем Востоке, особенно на те, где нет американского персонала и критически важной инфраструктуры. По мнению специалистов центра, США могут «просто смириться» с такими ударами, признав, что ущерб от них «незначительный».