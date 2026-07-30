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СМИ: аналитический центр оценил ракетные арсеналы США

США с начала войны с Ираном израсходовали две трети критически важных ракет-перехватчиков, пишут американские СМИ со ссылкой на новый доклад Центра стратегических и международных исследований (CSIS*).

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Газета New York Post сообщает, что до начала войны у США было более 2700 ракет для систем ПВО Patriot и систем ПРО THAAD. По состоянию на 27 июля 2026 года их осталось менее 1000.

По данным CSIS*, в ходе недавней волны боевых действий количество ракет-перехватчиков Patriot сократилось с 1030 на момент начала перемирия до 759−827 к 27 июля. То есть с начала войны 28 февраля американские арсеналы Patriot опустошены как минимум на 65%.

NYP уточняет, что перехватчики PAC-3 MSE Patriot стоят около 3,9 млн долларов за единицу. Канал ABC News добавляет, что США производят 183 таких перехватчика в год, а с момента подписания контракта на их поставку проходит около трех с половиной лет.

Количество перехватчиков THAAD уменьшилось с 452 до начала войны до 232−262 на момент заключения перемирия 8 апреля. Хотя за последние месяцы США удалось пополнить запас THAAD примерно на 12 ракет, сейчас их на 38% меньше, чем до войны.

Авторы доклада подчеркивают, что THAAD — самый сложный для замены боеприпас противовоздушной обороны. Они способны поражать более совершенные баллистические ракеты на расстоянии до 200 километров.

Большую часть ракет США израсходовали за первые шесть дней операции «Эпическая ярость». Они стремились оперативно уничтожить как можно больше пусковых установок Ирана, чтобы ответные удары не перегрузили американские системы ПВО.

CSIS* предупреждает, что дальнейшее сокращение оборонных запасов в США может подвергнуть американских солдат и военные базы еще большему риску на Ближнем Востоке, так как у Patriot и THAAD нет «достойных альтернатив для противоракетной обороны».

При этом в центре отметили, что у США достаточно боеприпасов, особенно ударных, чтобы вести войну в Иране. Однако авторы доклада считают, что сокращение оборонного бюджета может повлиять на то, как США будут реагировать на атаки на свои базы на Ближнем Востоке, особенно на те, где нет американского персонала и критически важной инфраструктуры. По мнению специалистов центра, США могут «просто смириться» с такими ударами, признав, что ущерб от них «незначительный».

Также авторы доклады прогнозируют, что сокращение оборонного бюджета приведут к тому, что США будут не готовы к полномасштабной войне с Китаем в западной части Тихого океана в ближайшем будущем.

* CSIS внесен в РФ в перечень нежелательных организаций

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