СМИ: аналитический центр оценил ракетные арсеналы США

NYP уточняет, что перехватчики PAC-3 MSE Patriot стоят около 3,9 млн долларов за единицу. Канал ABC News добавляет, что США производят 183 таких перехватчика в год, а с момента подписания контракта на их поставку проходит около трех с половиной лет.
Авторы доклада подчеркивают, что THAAD — самый сложный для замены боеприпас противовоздушной обороны. Они способны поражать более совершенные баллистические ракеты на расстоянии до 200 километров.
Большую часть ракет США израсходовали за первые шесть дней операции «Эпическая ярость». Они стремились оперативно уничтожить как можно больше пусковых установок Ирана, чтобы ответные удары не перегрузили американские системы ПВО.
При этом в центре отметили, что у США достаточно боеприпасов, особенно ударных, чтобы вести войну в Иране. Однако авторы доклада считают, что сокращение оборонного бюджета может повлиять на то, как США будут реагировать на атаки на свои базы на Ближнем Востоке, особенно на те, где нет американского персонала и критически важной инфраструктуры. По мнению специалистов центра, США могут «просто смириться» с такими ударами, признав, что ущерб от них «незначительный».
Также авторы доклады прогнозируют, что сокращение оборонного бюджета приведут к тому, что США будут не готовы к полномасштабной войне с Китаем в западной части Тихого океана в ближайшем будущем.
* CSIS внесен в РФ в перечень нежелательных организаций