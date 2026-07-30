Образовательный кредит под 3 процента станет доступен абитуриентам

В Волгограде абитуриенты и их родители смогут оформить учебный кредит с фиксированной ставкой всего 3 процента годовых. Главной приманкой становится гибкий график выплат: во время обучения заемщик платит только проценты или пользуется полной отсрочкой.
После получения диплома государство дает еще девять месяцев на поиск работы, прежде чем потребует возвращать основной долг. Общий срок погашения растягивается на 10−15 лет, что снижает ежемесячную финансовую нагрузку на молодого специалиста.
С первого декабря 2025 года доступ к таким льготным деньгам сузят. Кредиты будут выдавать исключительно на обучение по направлениям, утвержденным Правительством РФ, — отметили в региональном парламенте.
В приоритетном списке оказались инженерные и технические специальности, педагогика, медицина и IT-сфера. Студенты других профилей лишатся возможности воспользоваться государственной поддержкой на таких выгодных условиях. Это решение направлено на обеспечение кадрами ключевых отраслей экономики страны.
Для оформления сделки нужно заключить договор с аккредитованным учебным заведением. Затем абитуриент выбирает банк из числа участников программы и подает заявку. Пакет документов минимален: паспорт, СНИЛС и договор об обучении. Банк проверяет данные и одобряет лимит.
Важно помнить, что отсрочка действует только в период учебы и краткий срок после выпуска, поэтому планировать бюджет стоит заранее.
Ранее сообщалось о новых программах, которые вводятся для старшеклассников в 2027 году.