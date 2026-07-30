Доля прибыльных организаций в Нижегородской области сократилась на 3,9%

Доля прибыльных организаций в Нижегородской области в январе — мае 2026 года сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,9% и составила 66,6%, отмечается в материалах Нижегородстата. Прибыль 930 организаций превысила 175,7 млрд руб. — на 4,6% больше, чем в январе — мае 2025 года.