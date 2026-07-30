Нижегородские депутаты наградили медалью «За поддержку СВО» педагогов, врачей и волонтёров

Председатель регионального парламента Евгений Люлин подчеркнул, что медалью отмечают тех, кто помогает бойцам и мирным жителям по зову сердца, не ожидая наград. «Кто‑то плетёт маскировочные сети, кто‑то собирает гуманитарные грузы, шьёт одежду или закупает оборудование. Это огромная, ежедневная работа, без неё невозможно представить нашу общую победу. Наш долг — не только в словах благодарности, но и в официальном признании заслуг этих людей», — отметил спикер.