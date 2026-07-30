Нижегородские депутаты наградили медалью «За поддержку СВО» педагогов, врачей и волонтёров

30 июля на заседании Законодательного Собрания Нижегородской области депутаты приняли постановление о награждении медалью «За поддержку специальной военной операции». Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента. В список вошли жители региона разных возрастов и профессий: педагоги, предприниматели, работники культуры, медицины, муниципальные служащие и пенсионеры.
Председатель регионального парламента Евгений Люлин подчеркнул, что медалью отмечают тех, кто помогает бойцам и мирным жителям по зову сердца, не ожидая наград. «Кто‑то плетёт маскировочные сети, кто‑то собирает гуманитарные грузы, шьёт одежду или закупает оборудование. Это огромная, ежедневная работа, без неё невозможно представить нашу общую победу. Наш долг — не только в словах благодарности, но и в официальном признании заслуг этих людей», — отметил спикер.
Депутаты единогласно поддержали представленные кандидатуры. Торжественное награждение пройдёт в ближайшее время. Полный список удостоенных медали опубликован в тексте постановления на официальном сайте Заксобрания Нижегородской области.
Медаль «За поддержку СВО» была учреждена региональным парламентом в 2025 году. Впервые её вручили в декабре 2025‑го — тогда награду получили более 200 нижегородцев. Ежегодно планируется награждать до 500−700 человек, которые помогают участникам СВО и членам их семей, участвуют в увековечении памяти погибших бойцов и способствуют социально‑экономическому развитию новых регионов.