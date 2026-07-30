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В Красноярске завершили ремонт путепровода на Авиаторов и начали работы на Пограничников

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На улице Авиаторов подрядчик работал почти три месяца.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На улице Авиаторов подрядчик работал почти три месяца.

За это время там обновили деформационные швы, восстановилм водоотвод, уложилм новый асфальт и покрасилм пешеходные ограждения.

Теперь дорожники приступили к ремонту путепровода на улице Пограничников в районе ТЭЦ-3. Сейчас рабочие разбирают старое покрытие возле деформационных швов. Ремонт идет на двух крайних правых полосах. Полностью движение перекрывать не будут — работы выполняют поэтапно. Ограничения продлятся до конца сентября.

Продолжается ремонт и на других мостах города, сообщает мэрия. Так, на Октябрьском мосту обновляют выделенную полосу для автобусов, меняют парапетные и бортовые ограждения. На Коркинском мосту заменяют деформационные швы и укладывают новый асфальт. Основные работы там проводят ночью, а при необходимости ограничения движения сохраняют и днем.

Всего в этом году в Красноярске отремонтируют четыре моста. На эти цели выделено почти 226,3 млн рублей. Основной объем работ планируют завершить до конца сентября, полностью — до конца ноября.