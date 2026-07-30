В Красноярске завершили ремонт путепровода на Авиаторов и начали работы на Пограничников

Продолжается ремонт и на других мостах города, сообщает мэрия. Так, на Октябрьском мосту обновляют выделенную полосу для автобусов, меняют парапетные и бортовые ограждения. На Коркинском мосту заменяют деформационные швы и укладывают новый асфальт. Основные работы там проводят ночью, а при необходимости ограничения движения сохраняют и днем.