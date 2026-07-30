В Калининградской области завершили ремонт трех мостов

Так, завершен ремонт моста через Писсу в Нестеровском районе, который располагается на трассе Чкалово — Заветы — Нестеров. Закончены два моста на трассе Свобода — Юдино — Заозерное — Южное, которые проходят через реку Удельную в районе поселков Капустино и Новостроево.