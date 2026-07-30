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В Калининградской области завершили ремонт трех мостов

Работы ведут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде в этом году ремонтируют 12 мостов. Работа на трех объектах завершена, сообщили в министерстве развития инфраструктуры региона.

Так, завершен ремонт моста через Писсу в Нестеровском районе, который располагается на трассе Чкалово — Заветы — Нестеров. Закончены два моста на трассе Свобода — Юдино — Заозерное — Южное, которые проходят через реку Удельную в районе поселков Капустино и Новостроево.

Еще на пяти сооружениях ведутся работы, которые планируется завершить в октябре-ноябре этого года. Их готовность составляет от 30% до 50%.

Оставшиеся четыре моста стали переходящими на следующие годы: через Преголю и на Южном обходе, через реку Зеленую в районе поселка Приморье, через реку Бичеву в районе поселка Хрустальное. Там ремонтируют конструктивные элементы.

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