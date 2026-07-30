В селе Довольном в Новосибирской области спортзал готов почти наполовину

«Спорткомплекс в Довольном — объект, который очень ждут местные жители. Он предназначен для проведения тренировок по командным видам спорта: баскетболу, волейболу и мини-футболу. Помимо универсального зала по проекту в здании будут обустроены тренажерный зал, зал для бокса, беговая дорожка. Подрядчик набрал хороший темп, уже готов каркас здания, устанавливаются окна, ведется устройство кровли и наружных коммуникаций. До конца 2026 года планируем ввести новое спортивное сооружение в эксплуатацию», — отметил министр строительства региона Дмитрий Богомолов.