В селе Довольном в Новосибирской области спортзал готов почти наполовину

Готовность спортивного зала для командных видов спорта в селе Довольном Новосибирской области составляет 45%, сообщили в администрации губернатора и правительства региона. Строительство объекта ведется в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России».
«Спорткомплекс в Довольном — объект, который очень ждут местные жители. Он предназначен для проведения тренировок по командным видам спорта: баскетболу, волейболу и мини-футболу. Помимо универсального зала по проекту в здании будут обустроены тренажерный зал, зал для бокса, беговая дорожка. Подрядчик набрал хороший темп, уже готов каркас здания, устанавливаются окна, ведется устройство кровли и наружных коммуникаций. До конца 2026 года планируем ввести новое спортивное сооружение в эксплуатацию», — отметил министр строительства региона Дмитрий Богомолов.
Министр напомнил, что всего в ближайшие три года в области планируют построить три новых спортивных комплекса, один из которых — в Доволенском районе.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.