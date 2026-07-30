Звёздный дождь с оговорками увидят хабаровчане в ночь на 31 июля

Жители Хабаровска этой ночью смогут попробовать поймать в небе метеоры из потока Южных дельта-Акварид. Его пик приходится на ночь с 30 на 31 июля, сообщает прогноз Международной метеорной организации (IMO).
При благоприятных условиях по всему небу можно увидеть до 25 метеоров в час, однако в этом году наблюдениям мешают сразу несколько факторов.
Лучшее время для наблюдений — вторая половина ночи, ближе к рассвету. В Северном полушарии радиант потока находится низко над горизонтом и достигает наибольшей высоты именно в предрассветные часы.
Главная помеха в этом году для Хабаровска — Луна. Полнолуние пришлось на 29 июля, а в ночь пика её освещенность составит около 98%. Яркий лунный свет скроет значительную часть слабых метеоров, поэтому рассчитывать на обещанные «25 падающих звезд» в час в Хабаровске не стоит.
Кроме того, ночное небо над городом, по актуальному прогнозу, ожидается преимущественно облачным. Поэтому шансы увидеть метеоры будут зависеть не только от желания встать пораньше, но и от того, появятся ли ночью просветы в облаках.
Тем, кто все же решит попытать удачу, лучше выбрать место подальше от городских огней с максимально открытым обзором южной части неба. Телескоп для наблюдений не понадобится — метеоры появляются в разных участках небосвода.
Южные дельта-Аквариды активны с середины июля до конца августа, поэтому даже если нынешняя ночь окажется испорчена облаками или лунным светом, поток еще можно будет попробовать наблюдать в ближайшие недели.