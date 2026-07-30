Воронежские школьники попробовали себя в роли студентов

Программа «Университетских смен» построена так, чтобы школьники не только узнавали о профессиях, но и проживали студенческую жизнь во всей её полноте. Каждый день был наполнен событиями: проходили тематические дни, викторины, творческие активности и развлекательные мероприятия от университета. На некоторых из них можно было выиграть памятные призы — это добавляло азарта и делало участие ещё интереснее.