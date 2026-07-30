Яблочный Спас в 2026 году: история и традиции праздника

В середине августа православные верующие отмечают Преображение Господне — в основе этого праздника лежит сюжет о преображении Иисуса Христа на горе Фавор. В народе этот праздник получил название Яблочный Спас, его считают одним из трех православных праздников конца лета. Почему он назван именно в честь яблок, как его праздновали раньше и что положено делать в Яблочный Спас — в материале «Газеты.Ru».
Когда отмечают Яблочный Спас.
Яблочный Спас — это народный праздник, в церковной традиции он назван в честь Преображения Господня, одного из двунадесятых праздников. Торжество приходится на середину Успенского поста и отмечается ежегодно, имеет фиксированную дату.
В основе праздника — история Преображения Иисуса Христа на горе Фавор. Слово «Спас» — сокращенная форма слова «Спаситель», то есть Иисус Христос, другое название Яблочного Спаса — Спас на Горе.
По другой версии, слово Спас происходит от «спасаться», так как в этот день крестьяне начали заготовки на зиму, спасая собранный урожай от порчи. Название праздника напрямую связано с народной традицией освящения плодов нового урожая, объяснила «Газете.Ru» религиовед Наталия Козьякова.
Что это за праздник.
О Преображении Господнем поведали три евангелиста — Матфей, Лука и Марк. Согласно Евангелию от Луки, Спаситель отправился на гору Фавор, чтобы помолиться. С ним пошли три ближайших ученика — Петр, Иаков и Иоанн. Когда Иисус начал читать молитву, его лицо изменилось, а одежда окрасилась в белый цвет и начала блестеть. В этот момент рядом с ним явились пророки Моисей и Илия. Они предупредили Спасителя об исходе, который ему надлежало совершить в Иерусалиме.
«Петр же и бывшие с ним отягчены были сном: но, пробудившись, увидели славу Его и двух мужей, стоявших с Ним», — писал Лука.
Затем облако осенило учеников, и раздался голос Бога: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте». Преображением Господь явил ученикам Свою нетварную божественную природу, скрытую под человеческой плотью.
«По мысли святителя Иоанна Златоуста, это событие произошло для того, чтобы укрепить веру апостолов перед лицом будущих испытаний и показать людям будущее преображение человеческого естества после Воскресения. Увидев нетварный Свет Фавора, ученики получили духовное подтверждение божественности своего Учителя накануне Страстной недели», — отметила эксперт.
По традиции, праздник совершается за 40 дней до того, как церковь вспоминает страдания и смерть Господа Иисуса Христа на Кресте. Его установили в IV веке, когда святая равноапостольная царица Елена, мать императора Константина, возвела на горе Фавор первый храм в честь Преображения Господня. С V века праздник распространился на востоке.
Почему Спас называют Яблочным.
В августе отмечают три Спаса: 14 августа — Медовый, 19 августа — Яблочный, Ореховый, или Хлебный — 29 августа. Изначально эти дни имели сельскохозяйственный смысл — знаменовали начало сбора урожая и переход от лета к осени. Еще до Крещения Руси славяне проводили обряды благодарности земле за плодородие. После принятия христианства в основе каждого из праздников появилось библейское событие. Так христианские традиции сплелись с аграрными обычаями.
Так как к середине августа на Руси созревал первый урожай, в народном сознании яблоко было сакральным символом. Существовала версия, что отказ от употребления яблок в пищу символизирует стойкость к искушению. Плоды считали «греховными» из-за сюжета, когда Ева сорвала яблоко с Древа Познания и лишила человечество возможности жить в раю. А еще считалось, что неосвященные в церкви плоды еще «не набрали полной силы».
После литургии верующие приносили в храм корзины с яблоками, грушами, виноградом и другими плодами в качестве благодарности Богу за милость и просьбы благословить будущий урожай.
Освященные плоды обросли множеством поверий, рассказала Наталия Козьякова. Например:
* освященное яблоко могло защитить семью от болезней и принести в дом гармонию;
Сегодня люди перестали верить во многие суеверия, связанные с яблоками. Но традиция приносить в храм корзины с яблоками, грушами и виноградом (в южных регионах) в знак благодарности Богу и с просьбой благословить по-прежнему соблюдается.
Как раньше отмечали Яблочный Спас.
Так как Яблочный Спас приходился на время Успенского поста, верующие держали строгий пост. Христиане воздерживались от говядины и птицы, молока, яиц и рыбы. Также нельзя было пробовать новый урожай до освящения.
Главной традицией праздника оставалось участие в литургии, после которой священник освящал плоды. После службы люди делились урожаем с нуждающимися — раздавали больным, сиротам и неимущим. В некоторых селах прямо перед храмом накрывали общие столы.
В день Преображения Господня было принято поминать усопших. Поэтому люди посещали кладбища и оставляли освященные яблоки на могилах родственников.
По возвращении домой хозяйки занимались заготовками. Из яблок делали компоты и сидр, варили варенье и повидло, пекли пироги. В праздник нельзя было работать в поле и огороде, заниматься тяжелым трудом по дому. Молодежь уходила на народные гулянья в честь летнего сезона, где открывались ярмарки и водили хороводы.
Как сегодня отмечают Яблочный Спас.
Праздник остается одним из важнейших в жизни многих православных христиан. В этот день принято избегать конфликтов, не сквернословить и не поддаваться дурным мыслям. Лучше провести праздник в тишине и благодарности Богу за дары природы.
Отмечать праздник в церкви начинают накануне вечером. В храмах проходит церковное богослужение со священниками в белых облачениях — они символизируют фаворский свет.
В Яблочный Спас многие верующие посещают праздничную службу — литургию и крестный ход. После литургии священник совершает чин освящения принесенных плодов, окропляет их святой водой. Дома яблоки ставят в красный угол под иконы, дарят близким и соседям с пожеланиями добра.
Многие старинные ритуалы уступили место семейным встречам. В Яблочный Спас люди устраивают домашние застолья с блюдами из нового урожая. На стол можно поставить ароматную шарлотку, открытый пирог или печеные яблоки с медом и орехами. Первое освященное яблоко нужно съесть с молитвой и светлыми мыслями, чтобы не настигли напасти. Некоторые люди загадывали желание, откусывая яблоко.
Что еще рекомендуется делать в Яблочный Спас:
* приготовить постное угощение;
Согласно народным представлениям, в Яблочный Спас нельзя:
* употреблять яблоки до освящения;
«Важно уделить время молитве, поблагодарить Бога за урожай и постараться совершить хотя бы одно доброе дело. А все хозяйственные вопросы, будь то уборка дома или заготовка овощей, практичнее всего решить заранее, чтобы освободить праздничный день для самого важного», — заключила эксперт.