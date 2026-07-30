Яблочный Спас в 2026 году: история и традиции праздника

О Преображении Господнем поведали три евангелиста — Матфей, Лука и Марк. Согласно Евангелию от Луки, Спаситель отправился на гору Фавор, чтобы помолиться. С ним пошли три ближайших ученика — Петр, Иаков и Иоанн. Когда Иисус начал читать молитву, его лицо изменилось, а одежда окрасилась в белый цвет и начала блестеть. В этот момент рядом с ним явились пророки Моисей и Илия. Они предупредили Спасителя об исходе, который ему надлежало совершить в Иерусалиме.