Университет из Калининграда вошел в топ-15 вузов по цифровой репутации

Согласно данным, за прошедший год БФУ имени И. Канта продемонстрировал уверенное присутствие в цифровой среде. В СМИ отмечено 16,6 тыс. упоминаний университета, а в социальных сетях — 55,7 тыс. сообщений пользователей, суммарный охват которых превысил 58,6 млн. Более четверти всех публикаций о БФУ (26,28%) носят выраженный положительный характер. А официальные аккаунты университета в соцсетях демонстрируют стабильно высокую вовлеченность аудитории. За отчетный период публикации вуза набрали более 6,9 млн просмотров, 43,6 тыс. лайков, 1,4 тыс. комментариев и более 7,1 тыс. репостов.