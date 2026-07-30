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Университет из Калининграда вошел в топ-15 вузов по цифровой репутации

Вуз продемонстрировал уверенное присутствие в СМИ и соцсетях.

Источник: Национальные проекты России

Балтийский федеральный университет (БФУ) имени И. Канта занял 13-е место в рейтинге цифровой репутации федеральных и правительственных университетов России за 2026 год, сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области. Исследование подготовлено аналитическим агентством «ПрессИндекс» в соответствии с задачами нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Аналитики охватили период с июля 2025-го по июнь 2026 года. Рейтинг построен на пяти блоках: медийное присутствие, репутационный образ, интерес абитуриентов, медийный авторитет и эффективность официальных коммуникаций.

Согласно данным, за прошедший год БФУ имени И. Канта продемонстрировал уверенное присутствие в цифровой среде. В СМИ отмечено 16,6 тыс. упоминаний университета, а в социальных сетях — 55,7 тыс. сообщений пользователей, суммарный охват которых превысил 58,6 млн. Более четверти всех публикаций о БФУ (26,28%) носят выраженный положительный характер. А официальные аккаунты университета в соцсетях демонстрируют стабильно высокую вовлеченность аудитории. За отчетный период публикации вуза набрали более 6,9 млн просмотров, 43,6 тыс. лайков, 1,4 тыс. комментариев и более 7,1 тыс. репостов.

Отметим, что лидерами общего зачета цифровой репутации стали МГУ имени М. В. Ломоносова, РАНХиГС и ВШЭ.

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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