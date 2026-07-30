«Он обещал конфетку»: мать из Гурьевска рассказала, что её пятилетняя дочь подверглась растлению от двоюродного брата

«Я спросила её, почему она не сказала бабушке. Она ответила: “Боялась, что меня будут ругать”. Возможно, он убедил, что нельзя говорить об этом. Я не могу утверждать, так как не знаю этих моментов. Но ребёнок вроде бы не говорил, что Слава ей как-то угрожал», — говорит женщина.