«Он обещал конфетку»: мать из Гурьевска рассказала, что её пятилетняя дочь подверглась растлению от двоюродного брата

Пятилетняя дочь Маша подверглась действиям сексуального характера со стороны 16-летнего родственника. Как рассказала «Клопс» мать девочки Анастасия, сама Маша после этого случая изменилась, а семья уже год пытается разобраться в ситуации. Все имена изменены.
В августе прошлого года Маша несколько дней провела у бабушки по линии отца — бывшего мужа Анастасии. Вернувшись домой, девочка не сразу рассказала матери о произошедшем.
Узнать об этом взрослым удалось случайно. Девочка, играя со старшими сёстрами, рассказала о действиях, которые ранее выполняла по просьбе двоюродного брата Вячеслава.
«Она сказала, что он ей предлагал заняться оральным сексом за конфетку, — вспоминает собеседница “Клопс” слова старших дочерей. — Маша рассказала, что сделала это, но конфетку он ей не дал, то есть обманул её. Естественно, у меня был шок».
Поняв, что мама узнала о случившемся, Маша просто забилась в щель между кроватями. Анастасия спросила у дочки, почему она не рассказала всё сразу, но та ответила, что боялась реакции взрослых.
«Я спросила её, почему она не сказала бабушке. Она ответила: “Боялась, что меня будут ругать”. Возможно, он убедил, что нельзя говорить об этом. Я не могу утверждать, так как не знаю этих моментов. Но ребёнок вроде бы не говорил, что Слава ей как-то угрожал», — говорит женщина.
Анастасия сразу же обратилась в полицию и написала заявление. По словам мамы, после случившегося у Маши появились изменения в поведении. Она стала говорить шёпотом, писаться по ночам. А иногда сама словно бы и не кстати вспоминает двоюродного брата.
«Она может сказать: “Слава плохой”, — делится собеседница “Клопс”. — Я ей отвечаю, что нужно всегда говорить правду, чтобы тебя могли защитить».
По словам матери, во время общения с дочерью они стараются избегать упоминания старшего мальчика, чтобы не травмировать дополнительно ребёнка и не влиять на воспоминания Маши.
Во время следственных действий девочке пришлось рассказать обо всём ещё несколько раз. По словам матери, разговаривая с психологом, дочь сначала сильно замыкалась в себе. Позже, как утверждает Анастасия, во время следственного эксперимента на месте девочка смогла показать комнату и объяснить, что происходило.
Присутствовала при этом и бабушка Маши. Мать утверждает, что родственница пыталась повлиять на девочку: говорила, что из-за её слов у Славы могут быть проблемы. Анастасия считает, что это могло оказать давление на ребёнка.
Параллельно с этим между родителями идёт судебный спор о порядке общения отца с дочерью. Бывший супруг женщины обратился в суд, поскольку Анастасия не позволяет ему забирать ребёнка без своего присутствия. Женщина объясняет это тем, что опасается за дочь — описанная ситуация произошла во время её пребывания у родственников по линии отца.
По словам матери, после того, как она рассказала о произошедшем отцу ребёнка, его первой реакцией был не призыв обратиться в полицию, а попытка доказать, что Слава не совершал того, что описывает Маша.
«Он сказал: “Не обращайся к ментам — это первое”. А второе, он говорит: “Как с вахты вернусь, мы ребёнка посадим на детектор лжи”. Причём не племянника, а Машу», — рассказывает мать.
По словам Анастасии, после её обращения Следственный комитет возбудил уголовное дело. Уже предпринято несколько следственных действий, включая экспертизу и следственный эксперимент. Мать утверждает, что уже почти год ждёт завершения процедуры и даже не знает, на каком этапе сейчас расследование, какую статью вменяют Славе и когда можно будет ожидать восстановления справедливости.
«Клопс» направил информационный запрос в региональное управление СК РФ с просьбой прокомментировать ситуацию.
В Советске в социальных сетях распространялись сообщения о якобы нападении мужчины на 8-летнюю девочку. Позже предполагаемого преступника поймали, им оказался 14-летний парень.