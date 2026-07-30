Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кубок губернатора Нижегородской области по конкуру прошёл в клубе «Ассамблея» в Балахне

В турнире приняли участие 108 спортсменов из семи регионов России.

На прошлой неделе в конно‑экологическом клубе «Ассамблея» (Балахнинский муниципальный округ) состоялся Кубок губернатора Нижегородской области по конкуру. Организатором выступило Министерство спорта региона.

В турнире приняли участие 108 спортсменов из семи регионов России. Нижегородскую область представили 86 всадников. Участники разных возрастов преодолели маршруты различной сложности и продемонстрировали высокий уровень мастерства, выдержку и стремление к победе.

В соревнованиях участвовали как профессиональные спортсмены, так и любители. Всадники показали своё мастерство на маршрутах с высотой препятствий от 60 до 140 сантиметров в семи возрастных категориях.

«Поздравляем всех участников, победителей и организаторов с успешным проведением турнира! Желаем новых ярких стартов, красивых побед и дальнейшего развития конного спорта!» — заявили в минспорта.

Ранее сообщалось, что итоги командного чемпионата и первенства региона по выездке подведены в Нижегородской области.