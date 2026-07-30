Кубок губернатора Нижегородской области по конкуру прошёл в клубе «Ассамблея» в Балахне

На прошлой неделе в конно‑экологическом клубе «Ассамблея» (Балахнинский муниципальный округ) состоялся Кубок губернатора Нижегородской области по конкуру. Организатором выступило Министерство спорта региона.
В турнире приняли участие 108 спортсменов из семи регионов России. Нижегородскую область представили 86 всадников. Участники разных возрастов преодолели маршруты различной сложности и продемонстрировали высокий уровень мастерства, выдержку и стремление к победе.
В соревнованиях участвовали как профессиональные спортсмены, так и любители. Всадники показали своё мастерство на маршрутах с высотой препятствий от 60 до 140 сантиметров в семи возрастных категориях.
«Поздравляем всех участников, победителей и организаторов с успешным проведением турнира! Желаем новых ярких стартов, красивых побед и дальнейшего развития конного спорта!» — заявили в минспорта.
Ранее сообщалось, что итоги командного чемпионата и первенства региона по выездке подведены в Нижегородской области.