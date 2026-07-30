Почти все школы и детские сады Перми готовы к началу нового учебного года

За ходом приемки следят и депутаты Пермской городской Думы. Председатель Думы Дмитрий Малютин посетил лицеи № 3 и № 4. В лицее № 4 проверили состояние учебного заведения и соблюдение требований безопасности. В лицее № 3 комиссия также оценила результаты капитального ремонта спортивного зала, где заменили покрытие, обновили освещение и установили современное оборудование. По словам Дмитрия Малютина, работа по подготовке школ продолжится, чтобы дети учились в комфортных и безопасных условиях.