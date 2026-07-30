В Башкирии приставы пошли на хитрость, чтобы поймать должника по алиментам

Нерадивый отец перестал выходить на связь, сменил место жительства, а его местонахождение не знали даже родственники. Тогда приставы объявили его в розыск. Удалось выяснить, что мужчина обосновался в Уфе и занялся частным бизнесом. Он красил автомобили в гараже.