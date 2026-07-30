В Перми отменили план «Ковер» и открыли аэропорт

Краевой Минтербез и система оповещения населения РСЧС сообщили о снятии 30 июля с 14:30 экстренного плана «Ковер». Он действовал более четырех часов с 10:15.
План «Ковер» вводят силы ПВО. На время его действия требуется немедленная посадка или вывод из зоны действия всех гражданских воздушных судов, кроме военных и поисково-спасательных. Специальный режим закрытия воздушного пространства вводится из-за угрозы безопасности полетов при появлении или атаке беспилотников.
Согласно действующим инструкциям, Росавиация с 11:00 ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в Международном аэропорту «Большое Савино». Ограничения в целях обеспечения безопасности полетов действовали до 14:50.
Согласно онлайн-табло пермского аэропорта, в «Большом Савино» отменили, задержали вылет или прилет 15 авиарейсов. В число отмененных вошли: FV 6584 «Пермь — Санкт-Петербург» — с вылетом в 14:20, FV 6400 «Пермь — Москва» — с вылетом в 15:35, FV 6583 «Санкт-Петербург — Пермь — с прилетом в 13:20, FV 6399 “Москва — Пермь” — с прилетом в 14:25.
Задержаны вылеты авиарейсов: FV 6434 в Москву — с 13:30 до 19:10, ЮВ 239 в Усинск — с 15:40 до 18:00, FV 6296 в Москву — с 16:00 до 18:20, FV 5969 в Шарм-эль-Шейх — с 16:10 до 18:10, SU 730 в Анталью — с 19:05 до 00:35 31 июля.
Задержаны прилеты авиарейсов: FV 6433 из Москвы — с 12:40 до 18:10, ЮВ 240 из Усинска — с 14:40 до 17:20, FV 6295 из Москвы — с 15:10 до 17:30, S7 5041 из Новосибирска — с 16:55до 17:23, SU 731 из Антальи — с 17:15 до 21:15, 7R 843 из Нарьян-Мара — с 18:05 до 19:50.
В Пермском крае 30 июля с 09:45 до 13:45 действовал режим «Беспилотная опасность». Краевые власти сообщили об отражении атак БПЛА боевой авиацией и системами ПВО Минобороны РФ, территориальными мобильными огневыми группами.