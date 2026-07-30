В Перми отменили план «Ковер» и открыли аэропорт

Задержаны прилеты авиарейсов: FV 6433 из Москвы — с 12:40 до 18:10, ЮВ 240 из Усинска — с 14:40 до 17:20, FV 6295 из Москвы — с 15:10 до 17:30, S7 5041 из Новосибирска — с 16:55до 17:23, SU 731 из Антальи — с 17:15 до 21:15, 7R 843 из Нарьян-Мара — с 18:05 до 19:50.