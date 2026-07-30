Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из Челябинской области отправили на родину 19 иностранцев и запретили им въезжать в Россию

Полицейские выдворили 19 иностранцев из Челябинской области.

Источник: ГУ МВД России по Челябинской области

Сотрудники полиции Челябинской области совместно с коллегами-судебными приставами выдворили из страны 19 иностранцев, которые нарушили миграционное законодательство. Теперь им закрыт въезд в РФ.

Еще 80 мигрантов ожидают исполнения решений о выдворении в Центре временного содержания, сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на ГУ МВД по Челябинской области.

Работа по контролю законности пребывания иностранцев на Южном Урале продолжается. С начала текущего года принято 1172 решения об выдворении. 2148 «интуристам» запрещено приезжать в Россию.