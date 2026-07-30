Из Челябинской области отправили на родину 19 иностранцев и запретили им въезжать в Россию

Сотрудники полиции Челябинской области совместно с коллегами-судебными приставами выдворили из страны 19 иностранцев, которые нарушили миграционное законодательство. Теперь им закрыт въезд в РФ.
Еще 80 мигрантов ожидают исполнения решений о выдворении в Центре временного содержания, сообщает ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на ГУ МВД по Челябинской области.
Работа по контролю законности пребывания иностранцев на Южном Урале продолжается. С начала текущего года принято 1172 решения об выдворении. 2148 «интуристам» запрещено приезжать в Россию.