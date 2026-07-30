OpenAI выпустит целое семейство устройств для взаимодействия с ИИ

Однако Брокман не подтвердил слухи о том, что это может быть умная колонка, которая выйдет в 2027 году или о носимом устройстве вроде значка Humane AI. Топ-менеджер также отказался назвать дату релиза гаджетов, сказав лишь, что их можно ожидать в «ближайшее время».