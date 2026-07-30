OpenAI выпустит целое семейство устройств для взаимодействия с ИИ

Президент OpenAI Грег Брокман заявил в интервью журналистке Джоанне Стерн, что компания работает над целым семейством устройств для взаимодействия со своими моделями искусственного интеллекта, сообщает The Verge.
Однако Брокман не подтвердил слухи о том, что это может быть умная колонка, которая выйдет в 2027 году или о носимом устройстве вроде значка Humane AI. Топ-менеджер также отказался назвать дату релиза гаджетов, сказав лишь, что их можно ожидать в «ближайшее время».
Брокман также прокомментировал судебный иск Apple к компании и его влияние на устройства, над которыми OpenAI работает совместно с бывшим дизайнером Apple Джонии Айвом. Топ-менеджер заявил, что организация сосредоточена на собственных разработках и технологиях.
«Нас не интересуют коммерческие секреты других компаний. Мы достаточно инновационны. Мы думаем о вещах со своей точки зрения», — объяснил Брокман.
Президент OpenAI считает, что вне зависимости от формы, которую получат устройства, пользователи будут переходить от набора текста к прямому общению с компьютерами в большинстве сценариев.
Компания также разрабатывает инструменты для повышения доверия к своим ИИ-моделям. Они должны давать «проверяемые» гарантии того, что приватные чаты ChatGPT и личные данные пользователей доступны только самому ИИ.
Первый смартфон OpenAI.
Ранее аналитик TF International Securities Минг-Чи Куо сообщал, что OpenAI планирует запустить массовое производство собственного смартфона с искусственным интеллектом в первой половине 2027 года.
Он утверждал, что устройство получит процессор от MediaTek. Ожидается, что это будет модифицированная версия Dimensity 9600. Ее планируют создать на основе 2-нм техпроцесса TSMC N2P. Новый чип собираются ориентировать на работу искусственного интеллекта, а не только статистические показатели.
У смартфона будет архитектура с двумя нейронными процессорами (NPU) для более эффективной обработки различных типов рабочих нагрузок ИИ, сообщил Куо. Устройство также получит оперативную память LPDDR6 и хранилище UFS 5.0.
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