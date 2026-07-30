Дятлова признала дефекты, оставшиеся на Красной и Павлика Морозова после ремонта

На улицах Красной и Павлика Морозова в Калининграде после ремонта остались дефекты. Это признала глава администрации Елена Дятлова во время прямого эфира в четверг, 30 июля.
По словам сити-менеджера, мэрия не всегда может отказаться от приёмки объекта, если подрядчик выполнил работы и предоставил акты. Часть проблем относится к скрытым повреждениям, которые невозможно обнаружить в момент приёмки.
«Есть ли дефекты? Да, есть», — сказала Дятлова.
Сити-менеджер отметила, что все дорожные контракты предусматривают пятилетнюю гарантию. Каждую весну в городе создают специальную комиссию, в которую входят сотрудники мэрии, ГАИ и общественники. Они объезжают улицы, проверяют состояние дорог после зимы и фиксируют повреждения.
Если объект находится на гарантии, подрядчику предъявляют список дефектов. После этого он должен устранить их за свой счёт.
По словам Дятловой, речь может идти о разных проблемах: провалившейся плитке, ямах и других недостатках, которые проявились уже после завершения работ.
20 июля жители сообщили, что в Калининграде дорожники снова вышли на улицу Красную. Люди удивились: капитальный ремонт здесь был закончен всего два года назад.