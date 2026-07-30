Под Красноярском волонтеры сделали 6,5 тыс. снимков с коптера в поисках 78-летнего мужчины

Под Красноярском продолжаются поиски 78-летнего мужчины, который 23 июля ушел с дачи и не вернулся. Об этом сообщил представитель отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду.
По данным поисковиков, за время работ участники прошли уже более 1,4 тыс. км треков. Также волонтеры сделали больше 6,5 тыс. снимков с коптера, чтобы проверить местность с воздуха. Ежедневно в штабе регистрируются и выходят на задачи около 50 человек. В поисках участвуют сотрудники полиции, спасатели МЧС, КГКУ «Спасатель», добровольцы «ЛизаАлерт», объединения «Азимут», ПСГ «Сибирь», регионального отделения Российского Красного Креста, родственники пропавшего и местные жители.
Территорию также обследовали двое всадников конного клуба. На месте работают кинологические расчеты, а лес продолжают осматривать с воздуха при помощи коптеров. Пока мужчина не найден.
Напомним, ранее сообщалось, что мужчина ушел в лес в районе села Еловое и СНТ «Надежда». Спасатели уже обследовали лесной массив и лесные дороги, но поиски пока не дали результата.