В Новосибирске в августе состоится международный форум «Технопром»

«Главная задача форума — сфокусировать научно-технологические ресурсы на приоритетных направлениях и настроить управленческие решения для обеспечения технологического прорыва страны. В наукограде Кольцово будет проходить церемония торжественного ввода в эксплуатацию новой установки класса “мегасайенс” — Центра коллективного пользования “Сибирский кольцевой источник фотонов” (ЦКП “СКИФ”). Это событие во многом будет определять содержание всех мероприятий форума. В частности, главное пленарное заседание форума под названием “Мегаустановки как инструмент достижения технологического лидерства” будет посвящено рассмотрению новых возможностей для развития фундаментальной науки и проведения прикладных исследований, которые появляются с вводом в эксплуатацию ЦКП “СКИФ”», — отметила заместитель губернатора региона Ирина Мануйлова.