В Новосибирске в августе состоится международный форум «Технопром»

Международный форум технологического развития «Технопром» пройдет с 26 по 28 августа в Новосибирске, сообщили в администрации губернатора и правительства Новосибирской области. На площадке обсудят вопросы научно-технологического развития, а также реализацию национальных проектов, в том числе «Молодёжь и дети».
«Главная задача форума — сфокусировать научно-технологические ресурсы на приоритетных направлениях и настроить управленческие решения для обеспечения технологического прорыва страны. В наукограде Кольцово будет проходить церемония торжественного ввода в эксплуатацию новой установки класса “мегасайенс” — Центра коллективного пользования “Сибирский кольцевой источник фотонов” (ЦКП “СКИФ”). Это событие во многом будет определять содержание всех мероприятий форума. В частности, главное пленарное заседание форума под названием “Мегаустановки как инструмент достижения технологического лидерства” будет посвящено рассмотрению новых возможностей для развития фундаментальной науки и проведения прикладных исследований, которые появляются с вводом в эксплуатацию ЦКП “СКИФ”», — отметила заместитель губернатора региона Ирина Мануйлова.
В повестке форума в этом году также запланировано обсуждение формирования новой научно-исследовательской инфраструктуры, ускоренного внедрения в экономику результатов научно-исследовательских работ, увеличения инвестиций в сферу науки со стороны государства и бизнеса, вовлечения талантливой молодежи, развития международного научно-технологического сотрудничества и торгово-экономических связей.
Регистрация на форум открыта на официальном сайте. Напомним, в 2025 году участниками «Технопрома» в Новосибирске за три дня стали более 19 тыс. человек, очно присутствовали представители 71 региона страны.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.