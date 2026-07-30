Новым липецким сенатором может стать Герой России Евгений Саввин

Евгению Саввину 31 год. Он является уроженцем Липецкой области. В прошлом году господин Саввин был удостоен звания Героя России. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов рассказывал, что в одном из боев в Запорожской области штурмовики под его командованием заняли опорный пункт противника, продвинулись на несколько километров вперед, а затем четыре недели удерживали рубежи без потерь личного состава. Также под его командованием штурмовые группы захватили укрепленные позиции в ДНР.