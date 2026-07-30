Председатель гордумы Нижнего Новгорода Чинцов встретился с нижегородцами

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов провел очередной прием жителей в Региональной общественной приемной партии «Единая Россия». Вместе с ним обращения граждан рассмотрели депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Юрий Балашов, представители администрации Советского района и домоуправляющей компании.
Большинство вопросов, с которыми пришли нижегородцы, традиционно касались сферы ЖКХ и благоустройства. Так, домоуправляющая компания обязалась до осени устранить протечку кровли в доме на улице Ивлиева. На третий квартал запланированы работы по восстановлению после пожара подъезда дома на Светлогорской улице. Кроме того, качество косметического ремонта подъездов в доме на Студенческой улице, вызвавшее нарекания жителей, обсудят на собрании собственников, после чего будет принято решение о дальнейших действиях.
Во время приема также поднимались вопросы ремонта тротуаров и внутридворовых проездов, установки и обновления детских площадок, организации парковочных мест, спила аварийных деревьев. Кроме того, поступили обращения, касающиеся проведения диспансеризации и вакцинации детей против вируса папилломы человека.
Отдельное внимание во время приема уделили обращениям участников СВО и ветеранов боевых действий.
«Ряд вопросов относительно оформления земли и договорных отношений с КУГИ поступили от ветеранов СВО и боевых действий. В каждой ситуации будем разбираться и искать решение», — отметил Евгений Чинцов.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что «Единая Россия» представила программу, отвечающую на главные вызовы общества.