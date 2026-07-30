Семья калининградского таможенника взяла два приза на Фестивале ГТО

Михаил Александров с женой, сыном и тёщей победили в эстафете и стали вторыми в многоборье. Соревнования прошли на стадионе «Балтика».Сотрудник таможенного поста МАПП Советск Михаил Александров вместе с семьёй завоевал два призовых места на финале Фестиваля ВФСК ГТО Калининградской области среди семейных команд. Мероприятие прошло на стадионе «Балтика». Семейные…