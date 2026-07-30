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Семья калининградского таможенника взяла два приза на Фестивале ГТО

Михаил Александров с женой, сыном и тёщей победили в эстафете и стали вторыми в многоборье. Соревнования прошли на стадионе «Балтика».Сотрудник таможенного поста МАПП Советск Михаил Александров вместе с семьёй завоевал два призовых места на финале Фестиваля ВФСК ГТО Калининградской области среди семейных команд. Мероприятие прошло на стадионе «Балтика». Семейные…

Источник: Янтарный край

Михаил Александров с женой, сыном и тёщей победили в эстафете и стали вторыми в многоборье. Соревнования прошли на стадионе «Балтика».

Сотрудник таможенного поста МАПП Советск Михаил Александров вместе с семьёй завоевал два призовых места на финале Фестиваля ВФСК ГТО Калининградской области среди семейных команд. Мероприятие прошло на стадионе «Балтика». Семейные сборные из четырёх человек соревновались в многоборье и эстафетах, включавших бег, плавание, стрельбу, подтягивания, отжимания и тесты на гибкость.

Семья Александровых (Михаил, его супруга Анна, сын Дмитрий и тёща Людмила Алексеевна) заняла 1 место в семейной эстафете и 2 место в многоборье. Победителям вручили кубки, дипломы и медали.