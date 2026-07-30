Ливни задержатся в Красноярском крае еще на сутки

По данным синоптиков, мощные дожди будут продолжаться в Красноярском крае еще и завтра, 31 июля. Заливать будет больше всего центр и юг региона. Так что жителям Ермаковского округа необходимо опасаться дальнейших подтоплений. Могут оказаться в зоне дождевых паводков и населенные пункты других округов. 31 июля в центральных и южных муниципальных округах края ожидаются дожди, ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра до 25 м/с, — предупреждают в региональном главке МЧС. При этом в Эвенкии по-прежнему стоит сильная жара, температура воздуха доходит до +35 градусов и даже выше. Эту часть края терзают не паводки, а пожары после сухих гроз. Напомним, сегодня утром после ливней правый берег Красноярска встал в девятибалльные пробки.