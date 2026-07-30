Коммунальщики устраняют последствия непогоды в Нижнем Новгороде. В администрации города сообщили, что ситуация в целом остается штатной, а водооткачивающая техника работает по всему городу.
Особое внимание уделяется территориям с локальными скоплениями воды, в первую очередь на маршрутах общественного транспорта.
Сейчас откачка ведется на улицах Светлоярской, Толстого, Ванеева, Ивлиева, а также на Московском шоссе, проспекте Ильича и кольце автобуса № 10.
При этом на традиционно сложных участках, таких как улицы Ковалихинская и Белинского, а также Лысогорская, с потоками воды успешно справляются ливневые системы. Дополнительно коммунальные бригады расчищают ливневые стоки от сносимого мусора и веток для беспрепятственного прохождения воды.